قیمت امروز Generational Earnings Mechanism

قیمت لحظه‌ ای Generational Earnings Mechanism (GEM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GEM به USD برابر با $ 0 برای هر GEM می‌ باشد.

توکن Generational Earnings Mechanism در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,778 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.35M GEM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GEM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GEM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Generational Earnings Mechanism (GEM)

ارزش بازار $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.78K$ 63.78K $ 63.78K سرمایه در گردش 997.35M 997.35M 997.35M عرضه کل 997,352,347.715669 997,352,347.715669 997,352,347.715669

ارزش بازار فعلی Generational Earnings Mechanism برابر است با $ 63.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GEM برابر است با 997.35M، و عرضه کل آن 997352347.715669 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.78K است.