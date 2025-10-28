قیمت لحظه‌ ای General Impressions امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GEN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GEN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای General Impressions امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GEN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GEN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GEN

اطلاعات قیمت GEN

وب‌سایت رسمی GEN

توکنومیکس GEN

پیش‌بینی قیمت GEN

قیمت General Impressions (GEN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GEN به USD:

+0.90%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای General Impressions (GEN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:44:54 (UTC+8)

اطلاعات قیمت General Impressions (GEN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.060835
$ 0.060835$ 0.060835

+0.23%

+0.94%

+5.96%

+5.96%

قیمت لحظه‌ ای General Impressions (GEN) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، GEN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GEN برابر با $ 0.060835 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GEN در یک ساعت گذشته +0.23%، در 24 ساعت گذشته +0.94% و در 7 روز گذشته +5.96% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار General Impressions (GEN)

ارزش بازار فعلی General Impressions برابر است با $ 12.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GEN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.49K است.

تاریخچه قیمت General Impressions (GEN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت General Impressions به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت General Impressions به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت General Impressions به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت General Impressions به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.94%
30 روز$ 0-99.47%
60 روز$ 0-99.97%
90 روز$ 0--

General ImpressionsGEN چیست

General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents.

Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents.

What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime.

More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

منبع General Impressions (GEN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت General Impressions (USD)

ارزش General Impressions (GEN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از General Impressions (GEN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت General Impressions را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت General Impressions را بررسی کنید!

GEN به ارزهای محلی

توکنومیکس General Impressions (GEN)

درک، توکنومیکس General Impressions (GEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GEN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره General Impressions (GEN)

امروز General Impressions (GEN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GEN به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GEN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GEN نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار General Impressions چقدر است؟
ارزش بازار GEN برابر است با $ 12.49K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GEN چقدر است؟
عرضه در گردش GEN برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GEN چقدر بوده است؟
GEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.060835 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات GEN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GEN برابر است با -- USD.
آیا GEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GEN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:44:54 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

