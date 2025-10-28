Geez PNutzPNUTZ چیست

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank's vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

پیش‌ بینی قیمت Geez PNutz (USD)

PNUTZ به ارزهای محلی

توکنومیکس Geez PNutz (PNUTZ)

درک، توکنومیکس Geez PNutz (PNUTZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PNUTZ بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Geez PNutz (PNUTZ) امروز Geez PNutz (PNUTZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PNUTZ به واحد USD برابر است با 0.287381 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PNUTZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.287381 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PNUTZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Geez PNutz چقدر است؟ ارزش بازار PNUTZ برابر است با $ 118.40K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PNUTZ چقدر است؟ عرضه در گردش PNUTZ برابر است با 412.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PNUTZ چقدر بوده است؟ PNUTZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.674176 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PNUTZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PNUTZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.129475 USD رسید. حجم معاملات PNUTZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PNUTZ برابر است با -- USD . آیا PNUTZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PNUTZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PNUTZ مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Geez PNutz (PNUTZ)