قیمت امروز GBM Tokens

قیمت لحظه‌ ای GBM Tokens (GBM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GBM به USD برابر با $ 0 برای هر GBM می‌ باشد.

توکن GBM Tokens در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,124.77 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 177.09M GBM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GBM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01994877 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GBM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -77.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GBM Tokens (GBM)

ارزش بازار $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K سرمایه در گردش 177.09M 177.09M 177.09M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GBM Tokens برابر است با $ 16.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GBM برابر است با 177.09M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.12K است.