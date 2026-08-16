قیمت امروز Games for a Living

قیمت لحظه‌ ای Games for a Living (GFAL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GFAL به USD برابر با $ 0 برای هر GFAL می‌ باشد.

توکن Games for a Living در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,397,792 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.25B GFAL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GFAL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04868205 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GFAL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -6.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 307.71 رسیده است.

اطلاعات بازار Games for a Living (GFAL)

ارزش بازار $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M حجم (24 ساعته) $ 307.71$ 307.71 $ 307.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M سرمایه در گردش 5.25B 5.25B 5.25B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Games for a Living برابر است با $ 5.40M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 307.71. عرضه در گردش GFAL برابر است با 5.25B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.59M است.