Gamebitcoin PowerPWR چیست

The Dcosmos project is a web3.0 game project that stands for PNE (Play n Earn). We aim to make the game more like a game, creating a blockchain project that game users can enjoy. The primary goal is to create games that users can enjoy, and as a result of focusing on the game, the secondary goal is to move to a stage where they may earn a certain profit. We are creating a platform for gamer and developer modes.

منبع Gamebitcoin Power (PWR) وب سایت رسمی