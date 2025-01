GambitGAMBIT چیست

Gambit is a betting platform that operates on the blockchain technology. Unlike other betting platforms, Gambit introduces new betting games run on algorithms that ensure fairness for players. This ensures that players have an equal chance of winning. To combat cheating we employ smart contracts to oversee all the logic and algorithms of our suite of games. As a result this ensures that Gambit as a platform is 100% secure, safe and most importantly fun!

