$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it's a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Gallo the Hen (GALLO) امروز Gallo the Hen (GALLO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GALLO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GALLO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GALLO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Gallo the Hen چقدر است؟ ارزش بازار GALLO برابر است با $ 11.99K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GALLO چقدر است؟ عرضه در گردش GALLO برابر است با 999.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GALLO چقدر بوده است؟ GALLO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00157496 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GALLO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GALLO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GALLO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GALLO برابر است با -- USD . آیا GALLO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GALLO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GALLO مراجعه کنید.

