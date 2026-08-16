قیمت امروز Galaxy USDT Quality

قیمت لحظه‌ ای Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ) در حال حاضر برابر با $ 1.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ETH:GUSDTQ به USD برابر با $ 1.01 برای هر ETH:GUSDTQ می‌ باشد.

توکن Galaxy USDT Quality در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,495,329 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 27.23M ETH:GUSDTQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ETH:GUSDTQ در بازه‌ ای بین $ 1.009 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.017 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.99997 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ETH:GUSDTQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Galaxy USDT Quality (ETH:GUSDTQ)

ارزش بازار $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M سرمایه در گردش 27.23M 27.23M 27.23M عرضه کل 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663 27,225,140.07325663

ارزش بازار فعلی Galaxy USDT Quality برابر است با $ 27.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش ETH:GUSDTQ برابر است با 27.23M، و عرضه کل آن 27225140.07325663 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.50M است.