FUUUUUUUUUUUUUUFUUU چیست

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project. The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context. Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token. The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest. From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms. Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial $FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project. The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context. Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token. The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest. From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms. Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

ارزش FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUUUUUUUUUUUUUU را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUUUUUUUUUUUUUU را بررسی کنید!

FUUU به ارزهای محلی

توکنومیکس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

درک، توکنومیکس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUUU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) امروز FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FUUU به واحد USD برابر است با 0.00001562 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FUUU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001562 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FUUU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FUUUUUUUUUUUUUU چقدر است؟ ارزش بازار FUUU برابر است با $ 15.59K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FUUU چقدر است؟ عرضه در گردش FUUU برابر است با 997.89M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUUU چقدر بوده است؟ FUUU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00028517 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FUUU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FUUU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001175 USD رسید. حجم معاملات FUUU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUUU برابر است با -- USD . آیا FUUU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FUUU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUUU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)