قیمت لحظه‌ ای FUUUUUUUUUUUUUU امروز برابر است با 0.00001562 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FUUU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FUUU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای FUUUUUUUUUUUUUU امروز برابر است با 0.00001562 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FUUU به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FUUU را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FUUU

اطلاعات قیمت FUUU

وب‌سایت رسمی FUUU

توکنومیکس FUUU

پیش‌بینی قیمت FUUU

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو FUUUUUUUUUUUUUU

قیمت FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FUUU به USD:

--
----
-5.10%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:05:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001508
$ 0.00001508$ 0.00001508
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00001649
$ 0.00001649$ 0.00001649
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001508
$ 0.00001508$ 0.00001508

$ 0.00001649
$ 0.00001649$ 0.00001649

$ 0.00028517
$ 0.00028517$ 0.00028517

$ 0.00001175
$ 0.00001175$ 0.00001175

+0.60%

-5.12%

+30.33%

+30.33%

قیمت لحظه‌ ای FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) برابر است با $0.00001562. در 24 ساعت گذشته، FUUU در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001508 تا حداکثر $ 0.00001649 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FUUU برابر با $ 0.00028517 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001175 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FUUU در یک ساعت گذشته +0.60%، در 24 ساعت گذشته -5.12% و در 7 روز گذشته +30.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 15.59K
$ 15.59K$ 15.59K

--
----

$ 15.59K
$ 15.59K$ 15.59K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,426.541542
997,889,426.541542 997,889,426.541542

ارزش بازار فعلی FUUUUUUUUUUUUUU برابر است با $ 15.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FUUU برابر است با 997.89M، و عرضه کل آن 997889426.541542 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.59K است.

تاریخچه قیمت FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت FUUUUUUUUUUUUUU به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FUUUUUUUUUUUUUU به USD به میزان $ -0.0000077755 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FUUUUUUUUUUUUUU به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FUUUUUUUUUUUUUU به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-5.12%
30 روز$ -0.0000077755-49.77%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

FUUUUUUUUUUUUUUFUUU چیست

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت FUUUUUUUUUUUUUU (USD)

ارزش FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت FUUUUUUUUUUUUUU را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت FUUUUUUUUUUUUUU را بررسی کنید!

FUUU به ارزهای محلی

توکنومیکس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

درک، توکنومیکس FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FUUU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

امروز FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FUUU به واحد USD برابر است با 0.00001562 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FUUU نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FUUU نسبت به USD برابر است با $ 0.00001562. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FUUUUUUUUUUUUUU چقدر است؟
ارزش بازار FUUU برابر است با $ 15.59K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FUUU چقدر است؟
عرضه در گردش FUUU برابر است با 997.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FUUU چقدر بوده است؟
FUUU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00028517 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FUUU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FUUU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001175 USD رسید.
حجم معاملات FUUU چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FUUU برابر است با -- USD.
آیا FUUU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FUUU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FUUU مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:05:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,287.38
$114,287.38$114,287.38

-0.59%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.42
$4,125.42$4,125.42

-1.13%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04817
$0.04817$0.04817

-13.53%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.65
$201.65$201.65

+0.76%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4600
$4.4600$4.4600

-14.00%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,125.42
$4,125.42$4,125.42

-1.13%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,287.38
$114,287.38$114,287.38

-0.59%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.65
$201.65$201.65

+0.76%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6600
$2.6600$2.6600

-0.04%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.62
$1,133.62$1,133.62

-0.87%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.12500
$0.12500$0.12500

+900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02000
$0.02000$0.02000

+1,900.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000010070
$0.0000000000000010070$0.0000000000000010070

+9,138.53%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1664
$0.1664$0.1664

+232.80%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03693
$0.03693$0.03693

+98.33%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0268
$0.0268$0.0268

+104.58%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000201
$0.0000000000201$0.0000000000201

+97.05%