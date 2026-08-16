قیمت امروز Futardio cult

قیمت لحظه‌ ای Futardio cult (FUTARDIO) در حال حاضر برابر با $ 0.00830934 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FUTARDIO به USD برابر با $ 0.00830934 برای هر FUTARDIO می‌ باشد.

توکن Futardio cult در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111,344 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.40M FUTARDIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FUTARDIO در بازه‌ ای بین $ 0.0080592 (حداقل) و $ 0.00831064 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051716 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00228239 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FUTARDIO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -59.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 325.13 رسیده است.

اطلاعات بازار Futardio cult (FUTARDIO)

ارزش بازار $ 111.34K$ 111.34K $ 111.34K حجم (24 ساعته) $ 325.13$ 325.13 $ 325.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.34K$ 111.34K $ 111.34K سرمایه در گردش 13.40M 13.40M 13.40M عرضه کل 13,399,859.845449 13,399,859.845449 13,399,859.845449

ارزش بازار فعلی Futardio cult برابر است با $ 111.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 325.13. عرضه در گردش FUTARDIO برابر است با 13.40M، و عرضه کل آن 13399859.845449 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.34K است.