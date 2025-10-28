FuroFURO چیست

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built. FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Furo (FURO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Furo (USD)

ارزش Furo (FURO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Furo (FURO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Furo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Furo را بررسی کنید!

FURO به ارزهای محلی

توکنومیکس Furo (FURO)

درک، توکنومیکس Furo (FURO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FURO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Furo (FURO) امروز Furo (FURO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FURO به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FURO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FURO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Furo چقدر است؟ ارزش بازار FURO برابر است با $ 7.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FURO چقدر است؟ عرضه در گردش FURO برابر است با 997.67M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FURO چقدر بوده است؟ FURO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00865713 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FURO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FURO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FURO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FURO برابر است با -- USD . آیا FURO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FURO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FURO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Furo (FURO)