قیمت امروز Funds are SAFU

قیمت لحظه‌ ای Funds are SAFU (SAFU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SAFU به USD برابر با $ 0 برای هر SAFU می‌ باشد.

توکن Funds are SAFU در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,968 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 979.97M SAFU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SAFU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00240412 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SAFU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -5.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Funds are SAFU (SAFU)

ارزش بازار $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.50K$ 26.50K $ 26.50K سرمایه در گردش 979.97M 979.97M 979.97M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Funds are SAFU برابر است با $ 25.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SAFU برابر است با 979.97M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.50K است.