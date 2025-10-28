قیمت لحظه‌ ای Frog X Toad 6900 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FXT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FXT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Frog X Toad 6900 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FXT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FXT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FXT

اطلاعات قیمت FXT

وایت‌ پیپر FXT

وب‌سایت رسمی FXT

توکنومیکس FXT

پیش‌بینی قیمت FXT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Frog X Toad 6900

قیمت Frog X Toad 6900 (FXT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FXT به USD:

--
----
-7.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Frog X Toad 6900 (FXT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:04:43 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Frog X Toad 6900 (FXT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-7.69%

-18.13%

-18.13%

قیمت لحظه‌ ای Frog X Toad 6900 (FXT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FXT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FXT برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FXT در یک ساعت گذشته +0.89%، در 24 ساعت گذشته -7.69% و در 7 روز گذشته -18.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 37.65K
$ 37.65K$ 37.65K

--
----

$ 37.65K
$ 37.65K$ 37.65K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Frog X Toad 6900 برابر است با $ 37.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FXT برابر است با 69.00B، و عرضه کل آن 69000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.65K است.

تاریخچه قیمت Frog X Toad 6900 (FXT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-7.69%
30 روز$ 0-39.90%
60 روز$ 0-85.52%
90 روز$ 0--

Frog X Toad 6900FXT چیست

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Frog X Toad 6900 (USD)

ارزش Frog X Toad 6900 (FXT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Frog X Toad 6900 (FXT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Frog X Toad 6900 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Frog X Toad 6900 را بررسی کنید!

FXT به ارزهای محلی

توکنومیکس Frog X Toad 6900 (FXT)

درک، توکنومیکس Frog X Toad 6900 (FXT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FXT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Frog X Toad 6900 (FXT)

امروز Frog X Toad 6900 (FXT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FXT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FXT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FXT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Frog X Toad 6900 چقدر است؟
ارزش بازار FXT برابر است با $ 37.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FXT چقدر است؟
عرضه در گردش FXT برابر است با 69.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FXT چقدر بوده است؟
FXT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FXT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FXT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FXT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FXT برابر است با -- USD.
آیا FXT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FXT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FXT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:04:43 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Frog X Toad 6900 (FXT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,236.64
$114,236.64$114,236.64

-0.63%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,121.89
$4,121.89$4,121.89

-1.22%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04844
$0.04844$0.04844

-13.04%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.40
$201.40$201.40

+0.64%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4298
$4.4298$4.4298

-14.58%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,121.89
$4,121.89$4,121.89

-1.22%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,236.64
$114,236.64$114,236.64

-0.63%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.40
$201.40$201.40

+0.64%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6590
$2.6590$2.6590

-0.08%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.18
$1,133.18$1,133.18

-0.91%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.12500
$0.12500$0.12500

+900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02000
$0.02000$0.02000

+1,900.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000009628
$0.0000000000000009628$0.0000000000000009628

+8,733.02%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1661
$0.1661$0.1661

+232.20%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03664
$0.03664$0.03664

+96.77%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0260
$0.0260$0.0260

+98.47%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000192
$0.0000000000192$0.0000000000192

+88.23%