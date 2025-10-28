قیمت Frog X Toad 6900 (FXT)
+0.89%
-7.69%
-18.13%
-18.13%
قیمت لحظه ای Frog X Toad 6900 (FXT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FXT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FXT برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، FXT در یک ساعت گذشته +0.89%، در 24 ساعت گذشته -7.69% و در 7 روز گذشته -18.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Frog X Toad 6900 برابر است با $ 37.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FXT برابر است با 69.00B، و عرضه کل آن 69000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 37.65K است.
امروز، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Frog X Toad 6900 به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-7.69%
|30 روز
|$ 0
|-39.90%
|60 روز
|$ 0
|-85.52%
|90 روز
|$ 0
|--
$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.
At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.
Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.
