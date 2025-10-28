Frog X Toad 6900FXT چیست

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel's timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos. At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing. Whether you're here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

پیش‌ بینی قیمت Frog X Toad 6900 (USD)

ارزش Frog X Toad 6900 (FXT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Frog X Toad 6900 (FXT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Frog X Toad 6900 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Frog X Toad 6900 را بررسی کنید!

FXT به ارزهای محلی

توکنومیکس Frog X Toad 6900 (FXT)

درک، توکنومیکس Frog X Toad 6900 (FXT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FXT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Frog X Toad 6900 (FXT) امروز Frog X Toad 6900 (FXT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FXT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FXT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FXT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Frog X Toad 6900 چقدر است؟ ارزش بازار FXT برابر است با $ 37.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FXT چقدر است؟ عرضه در گردش FXT برابر است با 69.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FXT چقدر بوده است؟ FXT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FXT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FXT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FXT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FXT برابر است با -- USD . آیا FXT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FXT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FXT مراجعه کنید.

