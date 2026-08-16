قیمت امروز Frank Ocean

قیمت لحظه‌ ای Frank Ocean (FRANK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRANK به USD برابر با $ 0 برای هر FRANK می‌ باشد.

توکن Frank Ocean در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,069 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 961.39M FRANK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRANK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00148586 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRANK طی یک ساعت گذشته به میزان +1.36% و در هفت روز اخیر به میزان -50.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Frank Ocean (FRANK)

ارزش بازار $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.07K$ 20.07K $ 20.07K سرمایه در گردش 961.39M 961.39M 961.39M عرضه کل 961,385,102.021963 961,385,102.021963 961,385,102.021963

ارزش بازار فعلی Frank Ocean برابر است با $ 20.07K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FRANK برابر است با 961.39M، و عرضه کل آن 961385102.021963 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.07K است.