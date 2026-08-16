قیمت امروز Fragmetric

قیمت لحظه‌ ای Fragmetric (FRAG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRAG به USD برابر با $ 0 برای هر FRAG می‌ باشد.

توکن Fragmetric در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 55,680 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 202.00M FRAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRAG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.170403 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRAG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -19.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 44.53 رسیده است.

اطلاعات بازار Fragmetric (FRAG)

ارزش بازار $ 55.68K$ 55.68K $ 55.68K حجم (24 ساعته) $ 44.53$ 44.53 $ 44.53 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 275.65K$ 275.65K $ 275.65K سرمایه در گردش 202.00M 202.00M 202.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fragmetric برابر است با $ 55.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 44.53. عرضه در گردش FRAG برابر است با 202.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 275.65K است.