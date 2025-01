Fountain ProtocolFTP چیست

Fountain Protocol is the first cross-chain lending platform powered by Oasis. The protocol enables users to experience high capital efficiency one-stop management of DeFi assets. Taking advantage of the extremely efficient and low-cost Oasis Network, Fountain Protocol establishes a multi-revenue protocol with a fund pool as the core and multiple application scenarios.

منبع Fountain Protocol (FTP) وب سایت رسمی