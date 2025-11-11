اقتصاد توکنی Football World Community (FWC)

اقتصاد توکنی Football World Community (FWC)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Football World Community (FWC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 17:45:11 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Football World Community (FWC)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Football World Community (FWC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 259.40K
$ 259.40K
کل عرضه:
$ 200,000.00T
$ 200,000.00T
منبع تغذیه در گردش:
$ 41,159.68T
$ 41,159.68T
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.26M
$ 1.26M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0
$ 0
قیمت فعلی:
$ 0
$ 0

اطلاعات Football World Community (FWC).

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.fwctoken.io/
وایت پیپر
https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/

توکنومیکس Football World Community (FWC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Football World Community (FWC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های FWC که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های FWC که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی FWC را درک کردید، قیمت زنده توکن FWC را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت FWC

می‌خواهید بدانید که FWC به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت FWC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.