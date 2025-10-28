Football World CommunityFWC چیست

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions. FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games. FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Football World Community (USD)

ارزش Football World Community (FWC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Football World Community (FWC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Football World Community را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Football World Community را بررسی کنید!

FWC به ارزهای محلی

توکنومیکس Football World Community (FWC)

درک، توکنومیکس Football World Community (FWC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FWC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Football World Community (FWC) امروز Football World Community (FWC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FWC به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FWC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FWC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Football World Community چقدر است؟ ارزش بازار FWC برابر است با $ 309.78K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FWC چقدر است؟ عرضه در گردش FWC برابر است با 41,159.68T USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FWC چقدر بوده است؟ FWC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FWC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FWC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FWC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FWC برابر است با -- USD . آیا FWC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FWC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FWC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Football World Community (FWC)