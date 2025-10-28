قیمت لحظه‌ ای Football World Community امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FWC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FWC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Football World Community امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FWC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FWC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Football World Community

قیمت Football World Community (FWC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FWC به USD:

--
----
-1.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Football World Community (FWC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:42:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Football World Community (FWC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

-1.27%

+0.78%

+0.78%

قیمت لحظه‌ ای Football World Community (FWC) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FWC در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FWC برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FWC در یک ساعت گذشته -0.54%، در 24 ساعت گذشته -1.27% و در 7 روز گذشته +0.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Football World Community (FWC)

$ 309.78K
$ 309.78K$ 309.78K

--
----

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

ارزش بازار فعلی Football World Community برابر است با $ 309.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FWC برابر است با 41,159.68T، و عرضه کل آن 2.0e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.51M است.

تاریخچه قیمت Football World Community (FWC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Football World Community به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Football World Community به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Football World Community به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Football World Community به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.27%
30 روز$ 0-3.07%
60 روز$ 0-2.05%
90 روز$ 0--

Football World CommunityFWC چیست

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Football World Community (FWC)

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Football World Community (USD)

ارزش Football World Community (FWC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Football World Community (FWC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Football World Community را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Football World Community را بررسی کنید!

FWC به ارزهای محلی

توکنومیکس Football World Community (FWC)

درک، توکنومیکس Football World Community (FWC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FWC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Football World Community (FWC)

امروز Football World Community (FWC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FWC به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FWC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FWC نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Football World Community چقدر است؟
ارزش بازار FWC برابر است با $ 309.78K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FWC چقدر است؟
عرضه در گردش FWC برابر است با 41,159.68T USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FWC چقدر بوده است؟
FWC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FWC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FWC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FWC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FWC برابر است با -- USD.
آیا FWC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FWC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FWC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:42:47 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

