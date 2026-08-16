قیمت امروز Football Capital Markets

قیمت لحظه‌ ای Football Capital Markets (FCM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FCM به USD برابر با $ 0 برای هر FCM می‌ باشد.

توکن Football Capital Markets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 76,249 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 488.85M FCM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FCM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00704927 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FCM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -33.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Football Capital Markets (FCM)

ارزش بازار $ 76.25K$ 76.25K $ 76.25K حجم (24 ساعته) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 148.50K$ 148.50K $ 148.50K سرمایه در گردش 488.85M 488.85M 488.85M عرضه کل 986,570,952.934722 986,570,952.934722 986,570,952.934722

ارزش بازار فعلی Football Capital Markets برابر است با $ 76.25K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.97K. عرضه در گردش FCM برابر است با 488.85M، و عرضه کل آن 986570952.934722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 148.50K است.