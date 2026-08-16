قیمت امروز Fonz on Pons

قیمت لحظه‌ ای Fonz on Pons (FONZ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16,78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FONZ به USD برابر با $ 0 برای هر FONZ می‌ باشد.

توکن Fonz on Pons در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 111 081 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 810,47M FONZ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FONZ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00104012 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FONZ طی یک ساعت گذشته به میزان +1,56% و در هفت روز اخیر به میزان -16,39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 26,08K رسیده است.

اطلاعات بازار Fonz on Pons (FONZ)

ارزش بازار $ 111,08K$ 111,08K $ 111,08K حجم (24 ساعته) $ 26,08K$ 26,08K $ 26,08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111,08K$ 111,08K $ 111,08K سرمایه در گردش 810,47M 810,47M 810,47M عرضه کل 810 471 192,9514716 810 471 192,9514716 810 471 192,9514716

ارزش بازار فعلی Fonz on Pons برابر است با $ 111,08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 26,08K. عرضه در گردش FONZ برابر است با 810,47M، و عرضه کل آن 810471192.9514716 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111,08K است.