قیمت امروز FOMO COIN OFICIAL

قیمت لحظه‌ ای FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOMOCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر FOMOCOIN می‌ باشد.

توکن FOMO COIN OFICIAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,092 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M FOMOCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOMOCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOMOCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -10.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN)

ارزش بازار $ 77.09K$ 77.09K $ 77.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.09K$ 77.09K $ 77.09K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,855.397055 999,999,855.397055 999,999,855.397055

ارزش بازار فعلی FOMO COIN OFICIAL برابر است با $ 77.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOMOCOIN برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999855.397055 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.09K است.