قیمت امروز Flying Ketamine Horse

قیمت لحظه‌ ای Flying Ketamine Horse (FKH) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FKH به USD برابر با $ 0 برای هر FKH می‌ باشد.

توکن Flying Ketamine Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36,213 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.45M FKH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FKH در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01975516 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FKH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Flying Ketamine Horse (FKH)

ارزش بازار $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K سرمایه در گردش 986.45M 986.45M 986.45M عرضه کل 986,445,605.608759 986,445,605.608759 986,445,605.608759

ارزش بازار فعلی Flying Ketamine Horse برابر است با $ 36.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FKH برابر است با 986.45M، و عرضه کل آن 986445605.608759 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36.21K است.