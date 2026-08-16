قیمت امروز Fluid Wrapped Staked ETH

قیمت لحظه‌ ای Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) در حال حاضر برابر با $ 2,247.11 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FWSTETH به USD برابر با $ 2,247.11 برای هر FWSTETH می‌ باشد.

توکن Fluid Wrapped Staked ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,031,650 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 15.15K FWSTETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FWSTETH در بازه‌ ای بین $ 2,238.73 (حداقل) و $ 2,251.15 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4,548.45 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1,589.51 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FWSTETH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99.92 رسیده است.

اطلاعات بازار Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

ارزش بازار $ 34.03M$ 34.03M $ 34.03M حجم (24 ساعته) $ 99.92$ 99.92 $ 99.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.03M$ 34.03M $ 34.03M سرمایه در گردش 15.15K 15.15K 15.15K عرضه کل 15,145.0 15,145.0 15,145.0

ارزش بازار فعلی Fluid Wrapped Staked ETH برابر است با $ 34.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99.92. عرضه در گردش FWSTETH برابر است با 15.15K، و عرضه کل آن 15145.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.03M است.