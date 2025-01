Fluid USDCFUSDC چیست

Fluidity Money tokens (Fluid Assets) are a 1-to-1 wrapped asset that exposes holders to randomly paid rewards when they use their cryptocurrencies. Rewards are paid out according to a drawing mechanism held on each transaction of their Fluid Assets. These rewards are generated by the cumulative yield generated by the underlying asset, which is deposited and lent on money markets.

منبع Fluid USDC (FUSDC) وب سایت رسمی