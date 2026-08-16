قیمت امروز FLORK CTO

قیمت لحظه‌ ای FLORK CTO (FLORK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLORK به USD برابر با $ 0 برای هر FLORK می‌ باشد.

توکن FLORK CTO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,062 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 938.30M FLORK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLORK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03866524 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLORK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -11.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FLORK CTO (FLORK)

ارزش بازار $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.06K$ 37.06K $ 37.06K سرمایه در گردش 938.30M 938.30M 938.30M عرضه کل 938,302,484.261234 938,302,484.261234 938,302,484.261234

ارزش بازار فعلی FLORK CTO برابر است با $ 37.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLORK برابر است با 938.30M، و عرضه کل آن 938302484.261234 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.06K است.