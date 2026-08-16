قیمت امروز Fletcher by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Fletcher by Virtuals (FLETCHER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.90% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLETCHER به USD برابر با $ 0 برای هر FLETCHER می‌ باشد.

توکن Fletcher by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,038.15 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FLETCHER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLETCHER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLETCHER طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -22.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fletcher by Virtuals (FLETCHER)

ارزش بازار $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Fletcher by Virtuals برابر است با $ 9.04K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FLETCHER برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.04K است.