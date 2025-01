FlashdashFLASHDASH چیست

In 2023, Flashdash emerged from the collaborative efforts of passionate NFT enthusiasts, bringing forth a decentralized project rooted in extensive crypto development expertise. Flashdash pioneers the NFT Care system, a revolutionary concept enabling players to actively engage with their NFTs and earn valuable points. These accumulated points unlock additional rewards, enriching the user experience with huge bonus coins.

