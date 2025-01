Flare FinanceEXFI چیست

Flare Finance is the first institutional-grade decentralized finance platform being built on the Flare Network. It offers a diverse suite of 6 trustless products to the participants of the Flare Network including; yield farming, swaps, loans, insurance, wrapping, and yield mining. Flare Finance has a goal to unite the ecosystems of the Flare Network in one easily adoptable platform for the holders of XRP, DOGE, LTC, XLM, and FLR.

منبع Flare Finance (EXFI) وب سایت رسمی