قیمت امروز Flamingo Finance

قیمت لحظه‌ ای Flamingo Finance (FLM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FLM به USD برابر با $ 0 برای هر FLM می‌ باشد.

توکن Flamingo Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307,280 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 569.76M FLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FLM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.59 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FLM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.19K رسیده است.

اطلاعات بازار Flamingo Finance (FLM)

ارزش بازار $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K حجم (24 ساعته) $ 47.19K$ 47.19K $ 47.19K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 307.28K$ 307.28K $ 307.28K سرمایه در گردش 569.76M 569.76M 569.76M عرضه کل 569,756,146.0 569,756,146.0 569,756,146.0

ارزش بازار فعلی Flamingo Finance برابر است با $ 307.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.19K. عرضه در گردش FLM برابر است با 569.76M، و عرضه کل آن 569756146.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 307.28K است.