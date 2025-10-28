FixMe AIFIX چیست

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie. Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

توکنومیکس FixMe AI (FIX)

درک، توکنومیکس FixMe AI (FIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FixMe AI (FIX) امروز FixMe AI (FIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FIX به واحد USD برابر است با 0.00179256 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00179256 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار FixMe AI چقدر است؟ ارزش بازار FIX برابر است با $ 45.62K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FIX چقدر است؟ عرضه در گردش FIX برابر است با 25.45M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FIX چقدر بوده است؟ FIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00612491 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00173911 USD رسید. حجم معاملات FIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FIX برابر است با -- USD . آیا FIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FIX مراجعه کنید.

