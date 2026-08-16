قیمت امروز FitGirl Repacks

قیمت لحظه‌ ای FitGirl Repacks (FITGIRL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FITGIRL به USD برابر با $ 0 برای هر FITGIRL می‌ باشد.

توکن FitGirl Repacks در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,400.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M FITGIRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FITGIRL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FITGIRL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار FitGirl Repacks (FITGIRL)

ارزش بازار $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,934,841.895547 999,934,841.895547 999,934,841.895547

ارزش بازار فعلی FitGirl Repacks برابر است با $ 18.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FITGIRL برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999934841.895547 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.40K است.