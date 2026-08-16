قیمت امروز Fish Horse

قیمت لحظه‌ ای Fish Horse (FISHHORSE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 22.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FISHHORSE به USD برابر با $ 0 برای هر FISHHORSE می‌ باشد.

توکن Fish Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,793.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 964.38M FISHHORSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FISHHORSE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FISHHORSE طی یک ساعت گذشته به میزان -1.26% و در هفت روز اخیر به میزان -82.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Fish Horse (FISHHORSE)

ارزش بازار $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K سرمایه در گردش 964.38M 964.38M 964.38M عرضه کل 964,379,539.545245 964,379,539.545245 964,379,539.545245

ارزش بازار فعلی Fish Horse برابر است با $ 7.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FISHHORSE برابر است با 964.38M، و عرضه کل آن 964379539.545245 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.79K است.