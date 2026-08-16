قیمت امروز First Convicted Raccoon

قیمت لحظه‌ ای First Convicted Raccoon (FRED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRED به USD برابر با $ 0 برای هر FRED می‌ باشد.

توکن First Convicted Raccoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,210.38 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 696.20M FRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRED در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00327984 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار First Convicted Raccoon (FRED)

ارزش بازار $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K سرمایه در گردش 696.20M 696.20M 696.20M عرضه کل 696,198,655.817253 696,198,655.817253 696,198,655.817253

ارزش بازار فعلی First Convicted Raccoon برابر است با $ 11.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FRED برابر است با 696.20M، و عرضه کل آن 696198655.817253 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.21K است.