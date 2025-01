FireflyFLY چیست

What Is firefly? firefly is a premier modular DEX with CEX-like features on the Manta Pacific L2. It offers limit orders and 24/7 user support. Developed by Amazon and X veterans, Firefly aims to empower the Manta ecosystem. firefly was admitted to Manta's coveted zk Accelerator Program, one of nine projects selected in Manta's initial batch, out of 175 projects in the ecosystem. Accelerator projects receive support from Manta, Polygon, Celestia, and leading players in the crypto space.

