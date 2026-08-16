قیمت امروز Financie Token

قیمت لحظه‌ ای Financie Token (FNCT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FNCT به USD برابر با $ 0 برای هر FNCT می‌ باشد.

توکن Financie Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 627,324 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.16B FNCT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FNCT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00647955 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FNCT طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -11.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 12.55 رسیده است.

اطلاعات بازار Financie Token (FNCT)

ارزش بازار $ 627.32K$ 627.32K $ 627.32K حجم (24 ساعته) $ 12.55$ 12.55 $ 12.55 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M سرمایه در گردش 4.16B 4.16B 4.16B عرضه کل 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Financie Token برابر است با $ 627.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 12.55. عرضه در گردش FNCT برابر است با 4.16B، و عرضه کل آن 20000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.02M است.