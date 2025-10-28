FeedzFEEDZ چیست

Feedz is a comprehensive Web3 freelancer ecosystem that enables businesses to hire, manage, and pay freelancers with built-in trust and collaboration tools. FeedzPay is the core payment trust layer and escrow service, providing secure transactions and building trust in Web3 freelancer payments. UseFeedz complements this infrastructure as the collaboration platform, featuring social networking combined with professional tools including annotation systems and workflow management capabilities

ارزش Feedz (FEEDZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Feedz (FEEDZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟

درک، توکنومیکس Feedz (FEEDZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Feedz (FEEDZ) امروز Feedz (FEEDZ) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FEEDZ به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FEEDZ نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FEEDZ نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Feedz چقدر است؟ ارزش بازار FEEDZ برابر است با $ 12.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FEEDZ چقدر است؟ عرضه در گردش FEEDZ برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FEEDZ چقدر بوده است؟ FEEDZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FEEDZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FEEDZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FEEDZ چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FEEDZ برابر است با -- USD . آیا FEEDZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FEEDZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FEEDZ مراجعه کنید.

