قیمت امروز Feed The People

قیمت لحظه‌ ای Feed The People (FTP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FTP به USD برابر با $ 0 برای هر FTP می‌ باشد.

توکن Feed The People در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,588 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.78M FTP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FTP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01172217 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FTP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -12.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Feed The People (FTP)

ارزش بازار $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66.59K$ 66.59K $ 66.59K سرمایه در گردش 999.78M 999.78M 999.78M عرضه کل 999,780,974.603847 999,780,974.603847 999,780,974.603847

ارزش بازار فعلی Feed The People برابر است با $ 66.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FTP برابر است با 999.78M، و عرضه کل آن 999780974.603847 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66.59K است.