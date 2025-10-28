قیمت لحظه‌ ای FEED GAZA امروز برابر است با 0.00001331 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GAZA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GAZA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای FEED GAZA امروز برابر است با 0.00001331 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GAZA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GAZA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو FEED GAZA

قیمت FEED GAZA (GAZA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 GAZA به USD:

--
----
-13.60%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای FEED GAZA (GAZA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:03:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت FEED GAZA (GAZA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00001331
$ 0.00001331$ 0.00001331
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00001331
$ 0.00001331$ 0.00001331

$ 0.00001555
$ 0.00001555$ 0.00001555

$ 0.00292393
$ 0.00292393$ 0.00292393

$ 0.00001331
$ 0.00001331$ 0.00001331

-0.57%

-13.81%

-16.07%

-16.07%

قیمت لحظه‌ ای FEED GAZA (GAZA) برابر است با $0.00001331. در 24 ساعت گذشته، GAZA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00001331 تا حداکثر $ 0.00001555 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GAZA برابر با $ 0.00292393 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00001331 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GAZA در یک ساعت گذشته -0.57%، در 24 ساعت گذشته -13.81% و در 7 روز گذشته -16.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار FEED GAZA (GAZA)

$ 13.31K
$ 13.31K$ 13.31K

--
----

$ 13.31K
$ 13.31K$ 13.31K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,075.0802342
999,438,075.0802342 999,438,075.0802342

ارزش بازار فعلی FEED GAZA برابر است با $ 13.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GAZA برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999438075.0802342 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.31K است.

تاریخچه قیمت FEED GAZA (GAZA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت FEED GAZA به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت FEED GAZA به USD به میزان $ -0.0000077180 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت FEED GAZA به USD به میزان $ -0.0000112305 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت FEED GAZA به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-13.81%
30 روز$ -0.0000077180-57.98%
60 روز$ -0.0000112305-84.37%
90 روز$ 0--

FEED GAZAGAZA چیست

The Fees raised from this coin will go towards The PCRF (Palestine Children's Relief Fund) to help the children of GAZA suffering through the conflict. 100% of fees will go towards PCRF.

توکنومیکس FEED GAZA (GAZA)

درک، توکنومیکس FEED GAZA (GAZA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GAZA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره FEED GAZA (GAZA)

امروز FEED GAZA (GAZA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GAZA به واحد USD برابر است با 0.00001331 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GAZA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GAZA نسبت به USD برابر است با $ 0.00001331. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار FEED GAZA چقدر است؟
ارزش بازار GAZA برابر است با $ 13.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GAZA چقدر است؟
عرضه در گردش GAZA برابر است با 999.44M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GAZA چقدر بوده است؟
GAZA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00292393 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GAZA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GAZA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00001331 USD رسید.
حجم معاملات GAZA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GAZA برابر است با -- USD.
آیا GAZA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GAZA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GAZA مراجعه کنید.
