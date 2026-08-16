قیمت امروز Federated States of Gapla

قیمت لحظه‌ ای Federated States of Gapla (GAPLA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GAPLA به USD برابر با $ 0 برای هر GAPLA می‌ باشد.

توکن Federated States of Gapla در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,132.9 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.78M GAPLA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GAPLA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00115452 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GAPLA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.35% و در هفت روز اخیر به میزان -21.62% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Federated States of Gapla (GAPLA)

ارزش بازار $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.13K$ 12.13K $ 12.13K سرمایه در گردش 998.78M 998.78M 998.78M عرضه کل 998,781,065.0 998,781,065.0 998,781,065.0

ارزش بازار فعلی Federated States of Gapla برابر است با $ 12.13K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GAPLA برابر است با 998.78M، و عرضه کل آن 998781065.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.13K است.