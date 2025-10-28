قیمت لحظه‌ ای Fart Pig امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FARTPIG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FARTPIG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fart Pig امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FARTPIG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FARTPIG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره FARTPIG

اطلاعات قیمت FARTPIG

وایت‌ پیپر FARTPIG

وب‌سایت رسمی FARTPIG

توکنومیکس FARTPIG

پیش‌بینی قیمت FARTPIG

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Fart Pig

قیمت Fart Pig (FARTPIG)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 FARTPIG به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fart Pig (FARTPIG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:02:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fart Pig (FARTPIG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای Fart Pig (FARTPIG) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، FARTPIG در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FARTPIG برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FARTPIG در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fart Pig (FARTPIG)

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

--
----

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

999.95M
999.95M 999.95M

999,947,964.746681
999,947,964.746681 999,947,964.746681

ارزش بازار فعلی Fart Pig برابر است با $ 5.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FARTPIG برابر است با 999.95M، و عرضه کل آن 999947964.746681 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.14K است.

تاریخچه قیمت Fart Pig (FARTPIG) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Fart Pig به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Fart Pig به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Fart Pig به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Fart Pig به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-8.87%
60 روز$ 0-35.41%
90 روز$ 0--

Fart PigFARTPIG چیست

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Fart Pig (USD)

ارزش Fart Pig (FARTPIG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fart Pig (FARTPIG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fart Pig را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fart Pig را بررسی کنید!

FARTPIG به ارزهای محلی

توکنومیکس Fart Pig (FARTPIG)

درک، توکنومیکس Fart Pig (FARTPIG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FARTPIG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fart Pig (FARTPIG)

امروز Fart Pig (FARTPIG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FARTPIG به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FARTPIG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FARTPIG نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fart Pig چقدر است؟
ارزش بازار FARTPIG برابر است با $ 5.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FARTPIG چقدر است؟
عرضه در گردش FARTPIG برابر است با 999.95M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FARTPIG چقدر بوده است؟
FARTPIG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FARTPIG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FARTPIG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات FARTPIG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FARTPIG برابر است با -- USD.
آیا FARTPIG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FARTPIG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FARTPIG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:02:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fart Pig (FARTPIG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,163.83
$114,163.83$114,163.83

-0.70%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,115.04
$4,115.04$4,115.04

-1.38%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04987
$0.04987$0.04987

-10.48%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.81
$200.81$200.81

+0.34%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3849
$4.3849$4.3849

-15.44%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,115.04
$4,115.04$4,115.04

-1.38%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,163.83
$114,163.83$114,163.83

-0.70%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.81
$200.81$200.81

+0.34%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6510
$2.6510$2.6510

-0.38%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,131.76
$1,131.76$1,131.76

-1.04%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.12500
$0.12500$0.12500

+900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02000
$0.02000$0.02000

+1,900.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000008550
$0.0000000000000008550$0.0000000000000008550

+7,744.03%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1666
$0.1666$0.1666

+233.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000190
$0.0000000000190$0.0000000000190

+86.27%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03686
$0.03686$0.03686

+97.95%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01823
$0.01823$0.01823

+82.30%