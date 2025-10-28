Fart PigFARTPIG چیست

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

FARTPIG به ارزهای محلی

توکنومیکس Fart Pig (FARTPIG)

درک، توکنومیکس Fart Pig (FARTPIG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FARTPIG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Fart Pig (FARTPIG) امروز Fart Pig (FARTPIG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FARTPIG به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FARTPIG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FARTPIG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Fart Pig چقدر است؟ ارزش بازار FARTPIG برابر است با $ 5.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FARTPIG چقدر است؟ عرضه در گردش FARTPIG برابر است با 999.95M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FARTPIG چقدر بوده است؟ FARTPIG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FARTPIG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FARTPIG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات FARTPIG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FARTPIG برابر است با -- USD . آیا FARTPIG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FARTPIG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FARTPIG مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fart Pig (FARTPIG)