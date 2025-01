Fantom OasisFTMO چیست

FTMO is a project launchpad designed to jump-start the nascent Fantom ecosystem by providing both a means for innovative project developers and investors to connect. The platform will support and incubate fledgling products powered by Fantom’s bleeding-edge efficiency and speed. FTMO is not simply a launchpad for projects on Fantom: it is a launchpad for the broader Fantom ecosystem as a whole. It is the mission of FTMO to bring the critical mass of users necessary for Fantom to stand on its own, with a robust developer community and a deep well of products and opportunities from which investors and developers alike can draw.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Fantom Oasis (FTMO) وب سایت رسمی