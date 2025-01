Fantom Libero FinancialFLIBERO چیست

From the creator of Libero: FLibero - Fantom Libero Financial is a dual rewards, auto-staking token that lets each token holder become a shareholder. With our positive rebase formula, FLibero is creating a new type of elastic token, allowing $FLIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 159,058.06% plus 7% USDC passive income from trading volume. FLibero is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with FLibero Treasury accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is bridged to multi-chain and farm at the most attractive yield farms. The profit is used to buy back FLibero to raise price floor & stability.

منبع Fantom Libero Financial (FLIBERO) وب سایت رسمی