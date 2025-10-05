قیمت لحظه‌ ای faithcoin امروز برابر است با 0.00000755 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FAITHCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FAITHCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای faithcoin امروز برابر است با 0.00000755 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FAITHCOIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FAITHCOIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت faithcoin (FAITHCOIN)

قیمت لحظه‌ ای 1 FAITHCOIN به USD:

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای faithcoin (FAITHCOIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:00:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت faithcoin (FAITHCOIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00013115
$ 0.00013115$ 0.00013115

$ 0.0000056
$ 0.0000056$ 0.0000056

--

--

+12.61%

+12.61%

قیمت لحظه‌ ای faithcoin (FAITHCOIN) برابر است با $0.00000755. در 24 ساعت گذشته، FAITHCOIN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FAITHCOIN برابر با $ 0.00013115 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000056 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FAITHCOIN در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +12.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار faithcoin (FAITHCOIN)

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

--
----

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

945.89M
945.89M 945.89M

945,894,582.298093
945,894,582.298093 945,894,582.298093

ارزش بازار فعلی faithcoin برابر است با $ 7.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FAITHCOIN برابر است با 945.89M، و عرضه کل آن 945894582.298093 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.14K است.

تاریخچه قیمت faithcoin (FAITHCOIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت faithcoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت faithcoin به USD به میزان $ +0.0000008359 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت faithcoin به USD به میزان $ +0.0000025303 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت faithcoin به USD به میزان $ +0.00000061883708121007 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ +0.0000008359+11.07%
60 روز$ +0.0000025303+33.51%
90 روز$ +0.00000061883708121007+8.93%

faithcoinFAITHCOIN چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت faithcoin (USD)

ارزش faithcoin (FAITHCOIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از faithcoin (FAITHCOIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت faithcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت faithcoin را بررسی کنید!

FAITHCOIN به ارزهای محلی

توکنومیکس faithcoin (FAITHCOIN)

درک، توکنومیکس faithcoin (FAITHCOIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FAITHCOIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره faithcoin (FAITHCOIN)

امروز faithcoin (FAITHCOIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FAITHCOIN به واحد USD برابر است با 0.00000755 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FAITHCOIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FAITHCOIN نسبت به USD برابر است با $ 0.00000755. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار faithcoin چقدر است؟
ارزش بازار FAITHCOIN برابر است با $ 7.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FAITHCOIN چقدر است؟
عرضه در گردش FAITHCOIN برابر است با 945.89M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FAITHCOIN چقدر بوده است؟
FAITHCOIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00013115 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FAITHCOIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FAITHCOIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000056 USD رسید.
حجم معاملات FAITHCOIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FAITHCOIN برابر است با -- USD.
آیا FAITHCOIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FAITHCOIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FAITHCOIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:00:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به faithcoin (FAITHCOIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.