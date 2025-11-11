اقتصاد توکنی Faith Tribe (FTRB)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Faith Tribe (FTRB)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:19:32 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Faith Tribe (FTRB)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Faith Tribe (FTRB)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 10.71M
کل عرضه:
$ 5.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 2.70B
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 19.84M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.07116
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00173617
قیمت فعلی:
$ 0.00396793
اطلاعات Faith Tribe (FTRB).

Faith Tribe is a collaborative open-source fashion design platform that empowers and rewards independent creators in the web3 economy. It is owned by Faith Connexion, a 21-year old globally-recognized luxury streetwear brand that pioneered the concept of collaborative fashion and has been worn by some of the world’s most influential fashion leaders, and is heavily private-equity backed.

$FTRB gives access to an end-to-end experience, a digital business-in-a-box for designers to collaborate, create, mint, fund, manufacture, distribute and track design assets in the digital and physical realms, as well as for the purchase of clothing and staking. Faith Tribe brings together the decentralized community of designers, artists, influencers, brands, developers, and buyers under an inclusive and incentive-aligned structure that enables experimentation, remixing and discovery in fashion, where participants are rewarded for their contributions.

وب‌ سایت رسمی:
https://www.faithtribe.io/

توکنومیکس Faith Tribe (FTRB): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Faith Tribe (FTRB) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های FTRB که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های FTRB که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی FTRB را درک کردید، قیمت زنده توکن FTRB را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت FTRB

می‌خواهید بدانید که FTRB به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت FTRB ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

