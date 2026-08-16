قیمت امروز Eyed Exchange

قیمت لحظه‌ ای Eyed Exchange (EYED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EYED به USD برابر با $ 0 برای هر EYED می‌ باشد.

توکن Eyed Exchange در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 295,119 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 888.81M EYED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EYED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00360947 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EYED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.94% و در هفت روز اخیر به میزان -8.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Eyed Exchange (EYED)

ارزش بازار $ 295.12K$ 295.12K $ 295.12K حجم (24 ساعته) $ 2.64K$ 2.64K $ 2.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 328.32K$ 328.32K $ 328.32K سرمایه در گردش 888.81M 888.81M 888.81M عرضه کل 988,806,131.574015 988,806,131.574015 988,806,131.574015

ارزش بازار فعلی Eyed Exchange برابر است با $ 295.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.64K. عرضه در گردش EYED برابر است با 888.81M، و عرضه کل آن 988806131.574015 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 328.32K است.