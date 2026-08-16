قیمت امروز Exxon Mobil xStock

قیمت لحظه‌ ای Exxon Mobil xStock (XOMX) در حال حاضر برابر با $ 160.04 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XOMX به USD برابر با $ 160.04 برای هر XOMX می‌ باشد.

توکن Exxon Mobil xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 772,717 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.83K XOMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XOMX در بازه‌ ای بین $ 160.03 (حداقل) و $ 162.98 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 306.42 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 111.1 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XOMX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +4.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.82 رسیده است.

اطلاعات بازار Exxon Mobil xStock (XOMX)

ارزش بازار $ 772.72K$ 772.72K $ 772.72K حجم (24 ساعته) $ 59.82$ 59.82 $ 59.82 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.42M$ 111.42M $ 111.42M سرمایه در گردش 4.83K 4.83K 4.83K عرضه کل 696,227.7425105226 696,227.7425105226 696,227.7425105226

ارزش بازار فعلی Exxon Mobil xStock برابر است با $ 772.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.82. عرضه در گردش XOMX برابر است با 4.83K، و عرضه کل آن 696227.7425105226 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.42M است.