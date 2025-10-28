EtherlandELAND چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Etherland (ELAND) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Etherland (USD)

ارزش Etherland (ELAND) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Etherland (ELAND) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Etherland را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Etherland را بررسی کنید!

ELAND به ارزهای محلی

توکنومیکس Etherland (ELAND)

درک، توکنومیکس Etherland (ELAND) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ELAND بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Etherland (ELAND) امروز Etherland (ELAND) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ELAND به واحد USD برابر است با 0.0017255 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ELAND نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0017255 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ELAND نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Etherland چقدر است؟ ارزش بازار ELAND برابر است با $ 70.54K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ELAND چقدر است؟ عرضه در گردش ELAND برابر است با 40.88M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ELAND چقدر بوده است؟ ELAND به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.447864 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ELAND در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ELAND به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00151247 USD رسید. حجم معاملات ELAND چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ELAND برابر است با -- USD . آیا ELAND در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ELAND در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ELAND مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Etherland (ELAND)