قیمت امروز Eternal Stake Finance

قیمت لحظه‌ ای Eternal Stake Finance (ESF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ESF به USD برابر با $ 0 برای هر ESF می‌ باشد.

توکن Eternal Stake Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 310,268 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.25B ESF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ESF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00105961 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ESF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.65% و در هفت روز اخیر به میزان -9.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.13K رسیده است.

اطلاعات بازار Eternal Stake Finance (ESF)

ارزش بازار $ 310.27K$ 310.27K $ 310.27K حجم (24 ساعته) $ 3.13K$ 3.13K $ 3.13K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 496.43K$ 496.43K $ 496.43K سرمایه در گردش 1.25B 1.25B 1.25B عرضه کل 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141

ارزش بازار فعلی Eternal Stake Finance برابر است با $ 310.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.13K. عرضه در گردش ESF برابر است با 1.25B، و عرضه کل آن 1999995498.772141 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 496.43K است.