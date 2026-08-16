قیمت امروز Eternal Stake Finance

قیمت لحظه ای Eternal Stake Finance امروز برابر است با 0 USD. ارزش بازار ESF معادل 310,268 USD است. نرخ زنده ESF در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Eternal Stake Finance امروز برابر است با 0 USD. ارزش بازار ESF معادل 310,268 USD است. نرخ زنده ESF در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Eternal Stake Finance (ESF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ESF به USD برابر با $ 0 برای هر ESF می باشد.
توکن Eternal Stake Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 310,268 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.25B ESF می باشد. طی 24 ساعت گذشته، ESF در بازه ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00105961 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز ESF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.65% و در هفت روز اخیر به میزان -9.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.13K رسیده است.
اطلاعات بازار Eternal Stake Finance (ESF)
$ 310.27K
$ 310.27K$ 310.27K
$ 3.13K
$ 3.13K$ 3.13K
$ 496.43K
$ 496.43K$ 496.43K
1.25B
1.25B 1.25B
1,999,995,498.772141
1,999,995,498.772141 1,999,995,498.772141
ارزش بازار فعلی Eternal Stake Finance برابر است با $ 310.27K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.13K. عرضه در گردش ESF برابر است با 1.25B، و عرضه کل آن 1999995498.772141 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 496.43K است.
تاریخچه قیمت Eternal Stake Finance به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00105961
$ 0.00105961$ 0.00105961
$ 0
$ 0$ 0
-0.65%
-1.36%
-9.00%
-9.00%
تاریخچه قیمت Eternal Stake Finance (ESF) به واحد USD
امروز، تغییر قیمت Eternal Stake Finance به USD به میزان $ 0 بود. در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Eternal Stake Finance به USD به میزان $ 0 بود. در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Eternal Stake Finance به USD به میزان $ 0 بود. در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Eternal Stake Finance به USD به میزان $ 0 بود.
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ 0
-1.36%
30 روز
$ 0
-18.28%
60 روز
$ 0
-41.01%
90 روز
$ 0
--
پیش بینی قیمت Eternal Stake Finance
پیش بینی قیمت Eternal Stake Finance (ESF) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی ESF تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت Eternal Stake Finance (ESF) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Eternal Stake Finance احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت Eternal Stake Finance در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی ESF برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت Eternal Stake Finance کلیک کنید.
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افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Eternal Stake Finance
ارزش یک Eternal Stake Finance در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که Eternal Stake Finance با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه Eternal Stake Finance و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت Eternal Stake Finance امروز چقدر است؟
قیمت امروز Eternal Stake Finance برابر با -- است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Eternal Stake Finance هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Eternal Stake Finance همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله ESF ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Eternal Stake Finance چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل $ 3.13K از Eternal Stake Finance در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Eternal Stake Finance چقدر است؟
قیمت لحظه ای ESF به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Eternal Stake Finance به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت ESF مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Eternal Stake Finance تأثیر می گذارد؟
قیمت ESF تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
63,077.19
-0.04%
ETH
1,882.68
-0.11%
GOLD(XAUT)
4,361.81
+0.03%
SOL
75.4
-0.17%
XMR
410.44
+0.69%
چگونه می توانم برای ESF در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز ESF/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Eternal Stake Finance برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Eternal Stake Finance امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Eternal Stake Finance ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Eternal Stake Finance (ESF) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-08-16 08:30:03 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Eternal Stake Finance (ESF)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
02-11 14:20:00
به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21
داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00
به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00
به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00
به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
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