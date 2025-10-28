قیمت لحظه‌ ای ESV Capital امروز برابر است با 0.01247793 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ESVC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ESVC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ESV Capital امروز برابر است با 0.01247793 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ESVC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ESVC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت ESV Capital (ESVC)

قیمت لحظه‌ ای 1 ESVC به USD:

$0.01247793
$0.01247793
-11.00%1D
نمودار قیمت لحظه ای ESV Capital (ESVC)
اطلاعات قیمت ESV Capital (ESVC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01170136
$ 0.01170136
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01402713
$ 0.01402713
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01170136
$ 0.01170136

$ 0.01402713
$ 0.01402713

$ 0.193934
$ 0.193934

$ 0.00539879
$ 0.00539879

-1.01%

-11.04%

+6.48%

+6.48%

قیمت لحظه‌ ای ESV Capital (ESVC) برابر است با $0.01247793. در 24 ساعت گذشته، ESVC در بازه قیمتی حداقل $ 0.01170136 تا حداکثر $ 0.01402713 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ESVC برابر با $ 0.193934 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00539879 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ESVC در یک ساعت گذشته -1.01%، در 24 ساعت گذشته -11.04% و در 7 روز گذشته +6.48% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ESV Capital (ESVC)

$ 1.25M
$ 1.25M

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M

100.00M
100.00M

99,999,918.126461
99,999,918.126461

ارزش بازار فعلی ESV Capital برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ESVC برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999918.126461 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.25M است.

تاریخچه قیمت ESV Capital (ESVC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ESV Capital به USD به میزان $ -0.0015491988315103 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ESV Capital به USD به میزان $ -0.0090667871 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ESV Capital به USD به میزان $ -0.0113634674 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ESV Capital به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0015491988315103-11.04%
30 روز$ -0.0090667871-72.66%
60 روز$ -0.0113634674-91.06%
90 روز$ 0--

ESV CapitalESVC چیست

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ESV Capital (ESVC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ESV Capital (USD)

ارزش ESV Capital (ESVC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ESV Capital (ESVC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ESV Capital را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ESV Capital را بررسی کنید!

ESVC به ارزهای محلی

توکنومیکس ESV Capital (ESVC)

درک، توکنومیکس ESV Capital (ESVC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ESVC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ESV Capital (ESVC)

امروز ESV Capital (ESVC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ESVC به واحد USD برابر است با 0.01247793 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ESVC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ESVC نسبت به USD برابر است با $ 0.01247793. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ESV Capital چقدر است؟
ارزش بازار ESVC برابر است با $ 1.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ESVC چقدر است؟
عرضه در گردش ESVC برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ESVC چقدر بوده است؟
ESVC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.193934 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ESVC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ESVC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00539879 USD رسید.
حجم معاملات ESVC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ESVC برابر است با -- USD.
آیا ESVC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ESVC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ESVC مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ESV Capital (ESVC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

