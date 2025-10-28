ESV CapitalESVC چیست

ESVC Capital is not just an investment. It's the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform's profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

منبع ESV Capital (ESVC) وب سایت رسمی

ESVC به ارزهای محلی

توکنومیکس ESV Capital (ESVC)

درک، توکنومیکس ESV Capital (ESVC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ESVC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ESV Capital (ESVC) امروز ESV Capital (ESVC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ESVC به واحد USD برابر است با 0.01247793 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ESVC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.01247793 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ESVC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ESV Capital چقدر است؟ ارزش بازار ESVC برابر است با $ 1.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ESVC چقدر است؟ عرضه در گردش ESVC برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ESVC چقدر بوده است؟ ESVC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.193934 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ESVC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ESVC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00539879 USD رسید. حجم معاملات ESVC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ESVC برابر است با -- USD . آیا ESVC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ESVC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ESVC مراجعه کنید.

